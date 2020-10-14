Шевченко после победы над Испанией: "Нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали"

Главный тренер сборной Украины знал, что его команде придется играть без мяча

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу 1:0 над Испанией в Лиге наций. В 4-м туре на поле НСК "Олимпийский" его команда отомстили пиренейцам за сентябрьский разгром 0:4. Единственный гол в этом матче на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

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"Я думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца исполняли. Это их победа. Я рад, что мои слова действуют. Они молодцы. Они приняли этот урок после 1:7. Эта игра очень важна на будущее, чтобы иметь возможность проводить ротацию состава. У нас есть возможность менять тактику по ходу игры", – заявил Шевченко.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

О конкуренции с Испанией: "Мы сейчас не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли".

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Игра без мяча: "Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы. Мы знали, что будем без мяча. Знали, что они оставят нам шансы. Нам надо было двигаться, перекрывать, создавать численное преимущество. Колоссальная работа".

О команде: "Кто-то должен в сборной задуматься, есть конкуренция. Очень много положительных моментов. Командная игра и самоотдача – составляющие успеха".

Сборная Украины / Фото: Reuters

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После четвертого тура сборная Украины идет на третьем месте с 6 очками, лишь по дополнительным показателям уступая Германии. У лидера квартета, Испании – 7 очков, у Швейцарии – 2.

В следующем туре 14 ноября команда Шевченко сыграет на выезде с Германией. Напомним, что в Киеве Украина впервые уступила на своем поле в Лиге наций – 1:2 немцам на "Олимпийском". А 17 ноября "сине-желтые" отправятся в гости к аутсайдеру группы – Швейцарии.

Смотрите, как Цыганков забивал Испании

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