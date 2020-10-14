Герои дня: фото из раздевалки сборной Украины после мести Испании

Александр Шовковский показал фото из раздевалки сборной Украины после исторической победы над Испанией в Лиге наций – 1:0. "Браво, Бравісімо, Команда!", – написал в Instagram ассистент Андрея Шевченко. Напомним, что единственный гол в этом матче на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

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Ранее также мы давали комментарий Андрея Шевченко после победы над Испанией. Наставник сборной Украины сначала не мог подобрать слов, а затем похвалил командную работу.

"Я думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца все исполняли. Это их победа. Они приняли этот урок после 1:7. Мы сейчас не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли", – заявил Шевченко.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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После четвертого тура сборная Украины идет на третьем месте с 6 очками, лишь по дополнительным показателям уступая Германии. У лидера квартета, Испании – 7 очков, у Швейцарии – 2.

В следующем туре 14 ноября команда Шевченко сыграет на выезде с Германией. Напомним, что в Киеве Украина впервые уступила на своем поле в Лиге наций – 1:2 немцам на "Олимпийском". А 17 ноября "сине-желтые" отправятся в гости к аутсайдеру группы – Швейцарии.

Смотрите, как Украина переиграла Испанию в Лиге наций

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