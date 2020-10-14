Тренер сборной Испании назвал причину поражения от Украины

"Так бывает, - говорит Луис Энрике. - Нужно создавать еще больше моментов"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал матч на НСК "Олимпийский", в котором "Фурия Роха" сенсационно проиграла Украине 0:1. Наставник пиренейцев всячески пытался показать, что это не самая большая трагедия для его команды.

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- Это был сложный матч. Да, мы контролировали игру, но у Украины были хорошие возможности на контратаках, и один раз она своим шансом воспользовалась. Так бывает, – отметил Луис Энрике. – Не могу сказать, что я сильно разочарован. Нужно принять этот результат.

- Испания создала очень много опасных моментов. Но до логического завершения их не довела. Чего не хватило?

- Причин может быть очень много. Ответ один – нужно создавать еще больше моментов и стараться их использовать. Тем более, что соперник был в ослабленном составе. Будем работать над реализацией.

- Можно ли говорить, что пропущенный Испанией мяч стал следствием ошибки вратаря де Хеа?

- Нет, потому что играет и защищается вся команда. Нельзя все валить на одного игрока. Но нам есть над чем подумать.

Реклама Андрей Шевченко и Луис Энрике / Фото: Reuters

В тренде Украина в невероятном матче впервые в истории переиграла сборную Испании

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Напомним, что Украина впервые в истории обыграла Испанию. До этого у "сине-желтых" была одна ничья и пять поражений от пиренейской сборной.

Ранее Шевченко признался, что не мог подобрать слова после победы над Испанией. "Ребята все сказали", – заявил главный тренер украинцев.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

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