Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тренер сборной Испании назвал причину поражения от Украины

14 октября, 06:52

Олег Люлька Олег Люлька

"Так бывает, - говорит Луис Энрике. - Нужно создавать еще больше моментов"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал матч на НСК "Олимпийский", в котором "Фурия Роха" сенсационно проиграла Украине 0:1. Наставник пиренейцев всячески пытался показать, что это не самая большая трагедия для его команды.

Реклама

- Это был сложный матч. Да, мы контролировали игру, но у Украины были хорошие возможности на контратаках, и один раз она своим шансом воспользовалась. Так бывает, – отметил Луис Энрике. – Не могу сказать, что я сильно разочарован. Нужно принять этот результат.

- Испания создала очень много опасных моментов. Но до логического завершения их не довела. Чего не хватило?
- Причин может быть очень много. Ответ один – нужно создавать еще больше моментов и стараться их использовать. Тем более, что соперник был в ослабленном составе. Будем работать над реализацией.

- Можно ли говорить, что пропущенный Испанией мяч стал следствием ошибки вратаря де Хеа?
- Нет, потому что играет и защищается вся команда. Нельзя все валить на одного игрока. Но нам есть над чем подумать.

Андрей Шевченко и Луис Энрике
Реклама

Андрей Шевченко и Луис Энрике / Фото: Reuters

В тренде
Украина в невероятном матче впервые в истории переиграла сборную Испании

Читайте также: Герои дня: фото из раздевалки сборной Украины после ее мести Испании

Напомним, что Украина впервые в истории обыграла Испанию. До этого у "сине-желтых" была одна ничья и пять поражений от пиренейской сборной.

Ранее Шевченко признался, что не мог подобрать слова после победы над Испанией. "Ребята все сказали", – заявил главный тренер украинцев.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Испании Лига наций Луис Энрике

Источник: Канал Футбол

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" сделал предложение девушке, которая признавалась в любви к Санкт-ПетербургуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять