"Его никто не побьет": Линекер – о грандиозном рекорде Месси

Лионель купается в лучах славы после того, как забил за один клуб больше, чем Пеле

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на рекорд Лионеля Месси, который в ночь на среду забил свой 644-й мяч за "Барселону" и по голам за один клуб превзошел Пеле.

"Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб. Нет, его больше никогда не побьют", – написал у себя в Twitter Линекер

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Месси / Фото: Reuters

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Интересно, что тренер "Барселоны" Рональд Куман, комментируя рекорд Месси, сделал акцент не только на Лионеле, но и его партнерах. "Я вижу, что Лео счастлив в "Барселоне". Он очень важен для нас с учетом его креативности. Это можно видеть тогда, когда его окружают хорошие игроки", – цитирует Рональда Кумана Marca.

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Напомним, что ближайшим летом у Месси истекает контракт с "Барселоной". Он намерен покинуть каталонский клуб и, как ожидается, продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или "ПСЖ".

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