"Его ничто не мотивировало": как прошли последние дни жизни Диего Марадоны

Последние дни жизни Диего Марадоны сопровождались ухудшением здоровья и развитием депрессии. Врачи советовали аргентинцу быстрее вернуться к работе, однако от этих идей пришлось отказаться. Ранее мы опубликовали подробности смерти легенды футбола. Врачи два часа пытались спасти Марадону.

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В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому из-за риска кровоизлияния в мозг. Проблема развилась на фоне психического и физического состояния Диего, которое ухудшилось из-за его пристрастия к алкоголю и наркотикам в былые годы.

После выписки из больницы Марадона поселился в своем новом доме в Тигре вместе с медсестрой, которая наблюдала за ним 24 часа в сутки, выполняла упражнения с его кинезиологом для улучшения моторики. Знаменитый футболист был окружен близкими, его регулярно навещали дочери Джанинна и Яна. Ему удалось избежать употребления алкоголя, что было важным фактором, позволяющим избежать рецидива.

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Второй этап его амбулаторного лечения, описанный доктором Леопольдо Луке, был направлен на поиск мотивации. "Его ничто не мотивирует", – заявляли близкие Марадоне накануне его 60-летия.

Идея состояла в том, чтобы активировать Марадону, найти рычаги, которые доставят ему удовольствие, будут держать его голову занятым и позволят ему держаться подальше от искушений.

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Возвращение к работе тренером "Химнасии" казалось отличной идеей. Именно врачи рекомендовали такой вид реабилитации. "Может быть, он сможет посетить тренировку или двусторонний матч команды раз в неделю", – предполагали они.

Каждый шаг согласовывался с дочерями Диего, они принимали окончательные решения. Однако в последнее время все видели, что состояние Марадоны ухудшается, что очень тревожило его родных. Даже появилась идея поездки на Кубу для продолжения оздоровления на острове, где Диего когда-то избавился от наркотической зависимости. Но в среду гений футбола скончался после остановки сердца, повергнув в шок весь мир…

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