Марадона обещал вернуться. Что Диего говорил о своей смерти

Сегодня перестало биться сердце легенды футбола Диего Марадоны. Аргентинец в последние минуты жизни находился в своем доме с близкими. Когда ему стало плохо, родные вызвали врачей. Несмотря на их усилия, спасти Марадону не удалось.

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Однажды Диего прокомментировал свою смерть. Вот что сказал аргентинец:

"Если я умру, я снова появлюсь на свет Диего Армандо Марадоной. Я футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно".

Диего Марадона / Фото: Reuters

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Несколько ярких цитат Диего Марадоны:

"Я – Марадона. Забиваю голы, совершаю ошибки – я все это могу, потому что мои плечи достаточно широки, чтобы со всеми бороться".

"Рука Бога" – гол моей мечты, моих снов. Мы, футболисты, всегда мечтаем забить лучший гол в истории. Мы постоянно думаем о нем. По правде говоря, этот гол был для меня чем-то из ряда фантастики".

"Мать думает, что я лучший. А я никогда не перечу матери"

"Господь помогает лишь тем, кто помогает себе сам".

"Я могу быть белым или черным. Но серым не буду никогда".

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Фото: REUTERS/Christopher Pike

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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