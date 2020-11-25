"Марадона танцует соло, остальные – кордебалет": топовые песни о легенде футбола

В среду, 25 ноября, перестало биться сердце легенды мирового футбола Диего Марадоны. Популярность Марадоны в мире была настолько велика, что в честь игрока слагали песни. Мы составили небольшой плейлист.

Реклама

"Самба с Марадоной" в исполнении советской певицы Анне Вески стала лауреатом всесоюзного фестиваля "Песня-87".

По мотивам четвертьфинала ЧМ-1986 певец Родриго Буэно написал песню "La mano de Dios" ("Рука Бога").

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспоминаем малоизвестные факты о Марадоне

Один из самых известных аргентинских рок-музыкантов Чарли Гарсия исполнил "Maradona blues" ("Блюз Марадоны").

Обладатель Латинской Грэмми Андрес Каламаро спел песню "Maradona" ("Марадона").

В тренде Андрей Шевченко не может вернуться к детям в Лондон

Реклама

Французская анархо-панк рок-группа "Mano Negra" исполнила "Santa Maradona" ("Святой Марадона").

Группа "Las Pastillas del Abuelo" и ее "Qué es Dios?" ("Что за Бог"?)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко грустит из-за смерти Марадоны: "Ты всегда наделял меня эмоциями и улыбками"

Реклама

"Attaque 77" с песней "Francotirador" ("Вольный стрелок").

Напомним, что 30 октября легендарный футболист отметил 60-летний юбилей. За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы, как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья". Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира, где забил свой самый знаменитый гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "Рукой Бога".

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама