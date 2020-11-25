Последнее интервью Марадоны: "Иногда задаюсь вопросом, будут ли люди продолжать любить меня"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона дал последнее интервью изданию Clarin в жизни в день своего 60-летия. В среду, 25 ноября, идол миллионов болельщиков по всему миру ушел из жизни. Незадолго до смерти Диего рассуждал о своей карьере, любви болельщиков, пандемии, а также провозгласил тост за Аргентину.

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О футболе

Он дал мне все, что у меня есть, больше, чем я мог себе представить. И если бы у меня не было этой зависимости (от наркотиков и алкоголя), я мог бы играть намного дольше. Но сегодня это в прошлом, я в порядке и больше всего сожалею о том, что уже нет моих родителей. Я всегда загадываю это желание, еще один день с Тотой, но я знаю, что она с небес гордится мной и очень счастлива.

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О любви болельщиков

Я бесконечно благодарен народу. Каждый день они удивляют меня, я никогда не забуду то, что я испытал во время своего возвращения в аргентинский футбол. Это превзошло все мои ожидания. Иногда ты задаешься вопросом, будут ли люди продолжать любить меня, будут ли они продолжать чувствовать то же самое...

Диего Марадона / Фото: Reuters

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О коронавирусе

Это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного. А Латинская Америка намного успешнее. Надеюсь, это скоро закончится.

Фото: REUTERS/Christopher Pike

Тост в свой день рождения

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Я желаю, чтобы эта пандемия прошла как можно скорее, и чтобы моя Аргентина могла двигаться вперед. Я хочу, чтобы все аргентинцы были здоровы, у нас прекрасная страна, и я верю, что наш президент сможет вывести нас из этого момента. Мне очень грустно, когда я вижу детей, которым не хватает еды, я знаю, что значит быть голодным, я знаю, каково это в животе, когда вы не едите несколько дней, а в моей стране такого не может быть. Это мое желание – видеть аргентинцев счастливыми, работать и есть каждый день.

Диего Марадона / Фото: Reuters

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Видео: Сегодня

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