Дорогой нападающий Динамо во второй раз станет отцом

У испанского форварда киевского клуба Франа Соля, отданного в аренду Эйбару, уже есть двухлетний сын. Теперь появится и девочка – когда ждут ребенка

Фран Соль и его жена Аида / Фото: Instagram

Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль, до конца сезона отданный в аренду клубу Сегунды Эйбару, во второй раз станет отцом. Об этом заявила его жена – бывшая стюардесса Аида.

"Мы сделали это снова... Самое лучшее из нас объединилось, так что в январе будет пополнение. На этот раз – девочка!!!" – написала у себя в Instagram супруга Франа Соля

Отметим, что у пары уже есть сын – Фран Соль-младший, которого Аида родила в декабре 2018 года.

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Напомним, что Соль перешел в Динамо зимой 2019 года из нидерландского Виллема II за 3,5 миллиона евро, однако завоевать место в стартовом составе киевлян ему сначала помешала травма, а затем низкий уровень реализации.

Смотрите, как Соль в свое время забивал за Динамо