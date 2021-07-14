Динамо – Сьон: видеотрансляция спарринга киевлян с двукратным чемпионом Швейцарии

Сегодня киевское Динамо проведет очередной спарринг на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Подопечных Мирчи Луческу ждет поединок против представителя швейцарской Суперлиги Сьона. Начало матча – в 19:30.
Сегодняшний соперник киевлян дважды становился чемпионом Швейцарии и 13 раз выигрывал национальный Кубок. Правда, в последний раз Сьон завоевывал трофей в 2015 году, а прошлый сезон завершил на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.
Составы команд:
- Динамо: Бойко – Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Шепелев, Буяльский, Антюх, Родригес – Шкурин
- Сьон: Фаюлу – Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Теллер, Оаро
А немного ранее защитник Динамо покатал падчерицу Джеджулы на вертолете. 18-летний центрбек киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный подарил незабываемый день своей возлюбленной Ангелине перед возвращением к тренировкам.