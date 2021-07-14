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Динамо – Сьон: видеотрансляция спарринга киевлян с двукратным чемпионом Швейцарии

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июля, 19:10
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Чемпион Украины продолжает подготовку к новому сезону. В рамках второго тренировочного сбора в Швейцарии киевляне встретятся со Сьоном. Прямая видеотрансляция матча доступна на нашем сайте
Динамо готовится к новому сезону в Швейцарии
Динамо готовится к новому сезону в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское Динамо проведет очередной спарринг на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Подопечных Мирчи Луческу ждет поединок против представителя швейцарской Суперлиги Сьона. Начало матча – в 19:30.

Сегодняшний соперник киевлян дважды становился чемпионом Швейцарии и 13 раз выигрывал национальный Кубок. Правда, в последний раз Сьон завоевывал трофей в 2015 году, а прошлый сезон завершил на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

В тренде

Составы команд:

  • Динамо: Бойко – Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Шепелев, Буяльский, Антюх, Родригес – Шкурин
  • Сьон: Фаюлу – Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Теллер, Оаро

А немного ранее защитник Динамо покатал падчерицу Джеджулы на вертолете. 18-летний центрбек киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный подарил незабываемый день своей возлюбленной Ангелине перед возвращением к тренировкам.

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