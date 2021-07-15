Дорогий нападник Динамо вдруге стане батьком

Іспанський нападник київського Динамо Фран Соль, до кінця сезону відданий в оренду клубу Сегунди Ейбару, вдруге стане батьком. Про це заявила його дружина – колишня стюардеса Аїда.
"Ми зробили це знову... Найкраще з нас об'єдналося, тож у січні буде поповнення. Цього разу – дівчинка!!!" – написала у себе в Instagram дружина Франа Соля
Відзначимо, що у пари вже є син – Фран Соль-молодший, якого Аїда народила в грудні 2018 року.
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Нагадаємо, що Соль перейшов до Динамо взимку 2019 року з нідерландського Віллема II за 3,5 мільйона євро, проте вибороти місце в стартовому складі киян йому спочатку не дала травма, а потім низький рівень реалізації.
Дивіться, як Соль свого часу забивав за Динамо