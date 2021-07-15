Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дорогий нападник Динамо вдруге стане батьком

Олег Люлька Олег Люлька
15 липня, 07:29
Копіювати лінк
У іспанського форварда київського клубу Франа Соля, відданого в оренду Ейбару, вже є дворічний син. Тепер з'явиться і дівчинка – коли чекають дитину
Фран Соль і його дружина Аїда
Фран Соль і його дружина Аїда / Фото: Instagram

Іспанський нападник київського Динамо Фран Соль, до кінця сезону відданий в оренду клубу Сегунди Ейбару, вдруге стане батьком. Про це заявила його дружина – колишня стюардеса Аїда.

"Ми зробили це знову... Найкраще з нас об'єдналося, тож у січні буде поповнення. Цього разу – дівчинка!!!" – написала у себе в Instagram дружина Франа Соля

Відзначимо, що у пари вже є син – Фран Соль-молодший, якого Аїда народила в грудні 2018 року.

Читайте також: Динамо знайшло нову зірку: білоруський форвард забиває у другому матчі поспіль

Нагадаємо, що Соль перейшов до Динамо взимку 2019 року з нідерландського Віллема II за 3,5 мільйона євро, проте вибороти місце в стартовому складі киян йому спочатку не дала травма, а потім низький рівень реалізації.

Дивіться, як Соль свого часу забивав за Динамо

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти