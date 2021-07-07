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Нападающий Динамо усилил неудачника чемпионата Испании

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 20:05
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Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль подписал контракт с Эйбаром, который в прошлом сезоне крайне неудачно сыграл в Примере
Фран Соль стал игроком Эйбара
Фран Соль стал игроком Эйбара / Фото: Reuters

Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль вернулся на родину. 29-летний форвард подписал контракт с Эйбаром. Соль отдан в аренду до конца сезона-2021/22 – сообщает испанский клуб. Ранее мы писали, что Соль наслаждался тренировками Хацкевича.

Напомним, что столичный клуб не устраивала результативность Соля в Украине, и осенью 2020-го Динамо отпустило своего нападающего на Канары. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал в аренде за испанский Тенерифе. Забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В свою очередь Эйбар в прошлом сезоне выступал в элите чемпионата Испании, но занял последнее место в Ла-Лиге и вылетел в Сегунду.

Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es
Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es

Напомним, что Соль перешел в Динамо зимой 2019 года из нидерландского Виллем II за 3,5 миллионов евро, однако завоевать место в стартовом составе ему сначала помешала травма, а затем низкий уровень реализации.

Смотрите, как Соль в свое время забивал за Динамо

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