Нападаючий Динамо посилив невдаху чемпіонату Іспанії

Іспанський нападаючий київського Динамо Фран Соль підписав контракт з Ейбаром, який в минулому сезоні вкрай невдало зіграв в Прімері

Фран Соль став гравцем Ейбара / Фото: Reuters

Іспанський нападаючий київського Динамо Фран Соль повернувся на батьківщину. 29-річний форвард підписав контракт з Ейбаром. Соль відданий в оренду до кінця сезону-2021/22 – повідомляє іспанський клуб. Раніше ми писали, що Соль насолоджувався тренуваннями Хацкевича.

Нагадаємо, що столичний клуб не влаштовувала результативність Соля в Україні, і восени 2020-го Динамо відпустило свого нападника на Канари. У минулому сезоні 29-річний форвард виступав в оренді за іспанську Тенеріфе. Забив 10 голів і віддав 2 гольові передачі.

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У свою чергу Ейбар в минулому сезоні виступав в еліті чемпіонату Іспанії, але посів останнє місце в Ла-Лізі і вилетів до Сегунди.

Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es

Нагадаємо, що Соль перейшов в Динамо взимку 2019 року з нідерландського Віллем II за 3,5 мільйонів євро, однак завоювати місце в стартовому складі йому спочатку завадила травма, а потім низький рівень реалізації.

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