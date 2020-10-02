"Динамо" отчиталось, что отпустило своего нападающего на год на Канары

28-летний нападающий киевское "Динамо" Фран Соль будет играть на правах аренды в команде с Канарских островов – "Тенерифе", которая выступает в испанской Сегунде. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/2021, сообщается на официальном сайте клуба.

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Соль перешел в "Динамо" зимой 2019 года из нидерландского "Виллем II" за 3,5 миллионов евро, однако завоевать место в стартовом составе ему сначала помешала травма, а затем низкий уровень игры. В прошлом сезоне испанец провел 16 матчей во всех турнирах и забил всего один мяч.

В текущем сезоне Соль провел три матча за "Динамо" и забил один гол в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера" (3:1).

Кстати, во время паузы в чемпионате Украины из-за карантина самый дорогой нападающий киевского "Динамо" опубликовал роман о будущем. Книга испанского форварда называется "Мадрид 2035".

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Смотрите, как забивал Фран Соль в текущем сезоне:

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