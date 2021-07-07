Как на Евро-2020. Динамо ярко спаслось в матче с Люцерном

Киевское Динамо завершило первый сбор в Швейцарии товарищеским матчем против Люцерна. Поединок вышел в стиле Евро-2020. Киевляне уступали дважды по ходу встречи с разницей в два мяча, но сумели уйти от поражения на последних минутах.
Динамо – Люцерн – 3:3
Голы: Леднев (56), Антюх (80), Гармаш (88) – Соргич (9), Угринич (16), Соргич (63)
Динамо играло в таком составе: Бойко, Кравченко (Скорко 46), Шабанов (Бражко 82), Сирота, Сидклей (Дубинчак 46), Андриевский (Коробенко 82), Шепелев, Родригес (Кулач 72), Буяльский (Цитаишвили 83), де Пена (Леднев 46), Супряга (Антюх 61).
Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре матча.
- 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
- 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
- 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
- 20 июля. Динамо – Атлетик (Испания)
Ранее мы писали, что матч за Суперкубок между Динамо и Шахтером перенесен.