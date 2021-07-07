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7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
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Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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Динамо --
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Как на Евро-2020. Динамо ярко спаслось в матче с Люцерном

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 июля, 19:11
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Дважды по ходу матча киевляне проигрывали с разницей в два мяча, но сумели уйти от поражения, сравняв счет в самой концовке товарищеской встречи
Боевая ничья в Швейцарии
Боевая ничья в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо завершило первый сбор в Швейцарии товарищеским матчем против Люцерна. Поединок вышел в стиле Евро-2020. Киевляне уступали дважды по ходу встречи с разницей в два мяча, но сумели уйти от поражения на последних минутах.

Динамо – Люцерн – 3:3
Голы: Леднев (56), Антюх (80), Гармаш (88) – Соргич (9), Угринич (16), Соргич (63)

Динамо играло в таком составе: Бойко, Кравченко (Скорко 46), Шабанов (Бражко 82), Сирота, Сидклей (Дубинчак 46), Андриевский (Коробенко 82), Шепелев, Родригес (Кулач 72), Буяльский (Цитаишвили 83), де Пена (Леднев 46), Супряга (Антюх 61).

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре матча.

  • 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
  • 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
  • 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
  • 20 июля. Динамо – Атлетик (Испания)

Ранее мы писали, что матч за Суперкубок между Динамо и Шахтером перенесен.

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Г
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Италия
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9
2
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Швейцария
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4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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И
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Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
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4
3
Хорватия
3
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4
4
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3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
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Венгрия
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