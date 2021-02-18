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"Динамо" – "Брюгге": букмекеры ждут гол Беседина и ничью

18 февраля, 16:05

Олег Люлька Олег Люлька

У сегодняшнего матча фаворита нет, а вот на выход в 1/8 Лиги Европы шансы выше у бельгийцев

Букмекеры не видят фаворита в сегодняшнем поединке "Динамо" – "Брюгге" на НСК "Олимпийский", оценивая шансы соперников как абсолютно равные. Как на победу киевлян, так и на победу бельгийского клуба установлен коэффициент 2.75, на ничью – 3.20. Онлайн "Динамо" – "Брюгге" с видео голов – у нас на сайте.

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Где смотреть матч "Динамо" – "Брюгге"

Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов матча 18 февраля следующая: выигрыш "Динамо" – 35%, выигрыш "Брюгге" – 35%, ничья – 30%. Наиболее вероятным аналитики называют счет 1:1.

ТОП-5 претендентов на гол у "Динамо"

  • Виктор Цыганков 2.55
  • Артем Беседин 2.85
  • Жерсон Родригес 3.50
  • Виталий Буяльский 4.00
  • Карлос Де Пена 4.50
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Смотрите, как забивает Цыганков

ТОП-5 претендентов на гол у "Брюгге"

В тренде
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  • Бас Дост 2.65
  • Давид Окереке 2.65
  • Юссуф Баджи 3.85
  • Рюд Вормер 5.50
  • Матс Ритц 7.00

Смотрите, как забивает "Брюгге"

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А вот что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (повторная – 25 февраля в Бельгии), то аналитики отдают предпочтение "Брюгге" – 60% на их проход (1.57) против 40% (2.41) на суммарный успех киевлян.

Смотрите, как "Динамо" выиграло предыдущий домашний матч в еврокубках

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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прогноз Лига Европы Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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