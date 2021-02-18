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"Динамо" – "Брюгге": прогноз комментатора на матч Лиги Европы

18 февраля, 14:13

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов предрекает осторожный футбол без большого количества голов, а фаворитами поединка считает киевлян

Сегодня "Динамо" сыграет с "Брюгге" первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Начало поединка на НСК "Олимпийский" – в 17:00. Трансляция "Динамо" – "Брюгге" онлайн с видео голов доступна на нашем сайте.

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"Динамо" – "Брюгге": где смотреть матч Лиги Европы

"Динамо" – "Брюгге"
Лига Европы, 18 февраля, четверг, 17:00, Футбол 1

Две команды, перешедшие из Лиги чемпионов, сыграют в Киеве. Неоднократно появлялась информация, что матч может быть перенесен – на другую дату, в другое место или на более ранее время. Причин несколько: коронавирус и морозная погода. В итоге, было решено, что вместо 19:55 игра начнется в 17:00.

Бельгийцы прибыли в Киев обескровленными - у Ванакена, Митровича и Денсвила, а также у главного тренера Филиппа Клемана и его ассистентов выявили коронавирус, поэтому они остались дома. У лучшего бомбардира команды Ноа Ланга тест показал отрицательный результат, но имелись симптомы заболевания. Украинец Эдуард Соболь хоть и прилетел в Киев, но не сыграет из-за дисквалификации. Руководить "Брюгге" будет главный тренер дублирующего состава.

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На внутренней арене "черно-синие" имеют серию из десяти побед кряду и являются единоличными лидерами Лиги Жюпиле с преимуществом в 13 очков от ближайшего преследователя и игрой в запасе.

У "Динамо" по-прежнему не все гладко с центром обороны – к травмированному давно Никите Бурде в лазарете присоединился Илья Забарный. Накануне команда Луческу обыграла "Олимпик" в чемпионате (3:1) и упрочила свою позицию, опережая "Шахтер" на три очка.

В квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона киевляне выбили другого представителя Бельгии – "Гент".

ПРОГНОЗ. Учитывая кадровые проблемы гостей, "Динамо" видится фаворитом встречи. Мы точно станем свидетелями осторожного футбола без большого количества голов. Можно попробовать ТМ 2.5, индивидуальный ТМ 1 у "Брюгге", "Динамо" не проиграет и ТМ 2.5.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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прогноз Лига Европы Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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