"Динамо" – "Брюгге": прогноз коментатора на матч Ліги Європи

Сьогодні "Динамо" зіграє з "Брюгге" перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Початок поєдинку на НСК "Олімпійський" – о 17:00. Трансляція "Динамо" – "Брюгге" онлайн з відео голівдоступна на нашому сайті.
"Динамо" – "Брюгге": де дивитися матч Ліги Європи
"Динамо" – "Брюгге"
Ліга Європи, 18 лютого, четвер, 17:00, Футбол 1
Дві команди, які перейшли з Ліги чемпіонів, зіграють у Києві. Неодноразово з'являлася інформація, що матч може бути перенесений – на іншу дату, в інше місце або на більш ранній час. Причин кілька: коронавірус і морозна погода. Зрештою, було вирішено, що замість 19:55 гра розпочнеться о 17:00.
Бельгійці прибули до Києва обезкровленими – у Ванакена, Мітровича і Денсвіла, а також у головного тренера Філіпа Клемана і його асистентів виявили коронавірус, тому вони залишилися вдома. У найкращого бомбардира команди Ноа Ланга тест показав негативний результат, але були симптоми захворювання. Українець Едуард Соболь хоч і прилетів до Києва, але не зіграє через дискваліфікацію. Керуватиме "Брюгге" головний тренер дублюючого складу.
На внутрішній арені "чорно-сині" мають серію з десяти перемог поспіль і є одноосібними лідерами Ліги Жюпіле з перевагою в 13 очок від найближчого переслідувача і грою в запасі.
У "Динамо", як і раніше, не все гаразд з центром оборони – до травмованого давно Микити Бурди в лазареті приєднався Ілля Забарний. Напередодні команда Луческу обіграла "Олімпік" в чемпіонаті (3:1) і зміцнила свою позицію, випереджаючи "Шахтар" на три очки.
У кваліфікації Ліги чемпіонів нинішнього сезону кияни вибили іншого представника Бельгії – "Гент".
ПРОГНОЗ. З огляду на кадрові проблеми гостей, "Динамо" можна вважати фаворитом зустрічі. Ми точно станемо свідками обережного футболу без великої кількості голів. Можна спробувати ТМ 2.5, індивідуальний ТМ 1 у "Брюгге", "Динамо" не програє і ТМ 2.5.
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