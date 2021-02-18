"Динамо" – "Брюгге": букмекери чекають на гол Бесєдіна і нічию

У сьогоднішньому матчі фаворита немає, а ось на вихід до 1/8 Ліги Європи шанси вищі у бельгійців

Букмекери не бачать фаворита в сьогоднішньому поєдинку "Динамо" – "Брюгге" на НСК "Олімпійський", оцінюючи шанси суперників як абсолютно рівні. Як на перемогу киян, так і на перемогу бельгійського клубу встановлено коефіцієнт 2.75, на нічию – 3.20. Онлайн "Динамо" – "Брюгге" з відео голів – у нас на сайті.

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Де дивитися матч "Динамо" – "Брюгге"

Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність результатів матчу 18 лютого така: виграш "Динамо" – 35%, виграш "Брюгге" – 35%, нічия – 30%. Найбільш імовірним аналітики називають рахунок 1:1.

ТОП-5 претендентів на гол у "Динамо"

Віктор Циганков 2.55

Артем Бесєдін 2.85

Жерсон Родрігес 3.50

Віталій Буяльський 4.00

Карлос Де Пена 4.50

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Дивіться, як забиває Циганков

ТОП-5 претендентів на гол у "Брюгге"

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Бас Дост 2.65

Давид Окереке 2.65

Юссуф Баджи 3.85

Руд Вормер 5.50

Матс Рітц 7.00

Дивіться, як забиває "Брюгге"

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А ось що стосується виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей (повторна – 25 лютого в Бельгії), то аналітики віддають перевагу "Брюгге" – 60% на їхній прохід (1.57) проти 40% (2.41) на сумарний успіх киян.

Дивіться, як "Динамо" виграло попередній домашній матч у єврокубках

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