"Динамо" – "Брюгге": букмекери чекають на гол Бесєдіна і нічию

Букмекери не бачать фаворита в сьогоднішньому поєдинку "Динамо" – "Брюгге" на НСК "Олімпійський", оцінюючи шанси суперників як абсолютно рівні. Як на перемогу киян, так і на перемогу бельгійського клубу встановлено коефіцієнт 2.75, на нічию – 3.20. Онлайн "Динамо" – "Брюгге" з відео голів – у нас на сайті.
Де дивитися матч "Динамо" – "Брюгге"
Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність результатів матчу 18 лютого така: виграш "Динамо" – 35%, виграш "Брюгге" – 35%, нічия – 30%. Найбільш імовірним аналітики називають рахунок 1:1.
ТОП-5 претендентів на гол у "Динамо"
- Віктор Циганков 2.55
- Артем Бесєдін 2.85
- Жерсон Родрігес 3.50
- Віталій Буяльський 4.00
- Карлос Де Пена 4.50
Дивіться, як забиває Циганков
ТОП-5 претендентів на гол у "Брюгге"
- Бас Дост 2.65
- Давид Окереке 2.65
- Юссуф Баджи 3.85
- Руд Вормер 5.50
- Матс Рітц 7.00
Дивіться, як забиває "Брюгге"
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А ось що стосується виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей (повторна – 25 лютого в Бельгії), то аналітики віддають перевагу "Брюгге" – 60% на їхній прохід (1.57) проти 40% (2.41) на сумарний успіх киян.
Дивіться, як "Динамо" виграло попередній домашній матч у єврокубках
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