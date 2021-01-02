Цыганкова предложили "Милану". Столько "Динамо" еще не платили

Уже начало 2021 года может отметиться трансферной "бомбой" в украинском футболе. А именно – переходом Виктора Цыганкова из "Динамо" в "Милан". Как сообщает CalciomercatoNews, лидерам нынешнего чемпионата Италии предложили подписать Виктора Цыганкова, являющегося лучшим бомбардиром текущего сезона в УПЛ.

Реклама

Читайте также: Ну его в баню! Цыганков решил попариться с невестой

При этом киевский клуб запрашивает за своего 23-летнего вингера ни много ни мало – 35 млн евро. Сумму, которую "Динамо" ранее не получало еще ни за одного своего футболиста.

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Правда, по данным итальянских медиа, приоритетной целью для "Милана" является Флориан Товен, у которого в июне 2021 года заканчивается контракт с "Марселем". Следовательно, итальянскому клубу он может стоить дешевле Цыганкова, связанного с "Динамо" соглашением до лета 2023-го.

Напомним, Цыганков был признан лучшим футболистом УПЛ-2020. Вингер "Динамо" обошел полузащитника "Шахтера" Тайсона и форварда "Олимпика" Захеди.

"До приема мяча он уже знает, что с ним нужно делать. Витя может отдать острую передачу, может и сам завершить атаку. Для атакующего игрока это очень важно. Что касается игры в обороне, то, возможно, в этом и есть его главный резерв", – говорит о Цыганкове экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров

Смотрите, как забивает Виктор Цыганков

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама