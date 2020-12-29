Цыганков признан лучшим футболистом года в УПЛ

23-летний вингер "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2020 года по результатам опроса тренеров и игроков всех команд высшего дивизиона, проведенного "Командой №1".

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Виктор Цыганков и его девушка Романа / Фото: Instagram

Реклама Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Второе место занял прошлогодний лауреат – полузащитник "Шахтера" Тайсон (третий год кряду попал в тройку призеров).

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На третьей строчке – иранский нападающий "Олимпика" Захеди Шахаб, ставший одним из открытий этого года. Вместе с Цыганковым Захеди делит лидерство в гонке бомбардиров УПЛ, забив 8 мячей.

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Шахаб / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

ТОП-12 игроков УПЛ-2020

1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 197 баллов

2. Тайсон ("Шахтер") – 112

3. Шахаб Захеди ("Олимпик") – 91

4. Николай Шапаренко ("Динамо") – 83

5. Владислав Кочергин ("Заря") – 67

6-7. Виталий Буяльский ("Динамо") – 48

6-7. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 48

8. Манор Соломон ("Шахтер") – 42

9. Виталий Миколенко ("Динамо") – 39

10. Марлос, Жуниор Мораес, Додо (все – "Шахтер") – 31

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Отметим, что до этого пять лет кряду лучшими игроками УПЛ признавались футболисты "Шахтера" – Алекс Тейшейра, Марлос (трижды) и Тайсон.

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Смотрите, как забивает Цыганков

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