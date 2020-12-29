Цыганков признан лучшим футболистом года в УПЛ

23-летний вингер "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2020 года по результатам опроса тренеров и игроков всех команд высшего дивизиона, проведенного "Командой №1".
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Второе место занял прошлогодний лауреат – полузащитник "Шахтера" Тайсон (третий год кряду попал в тройку призеров).
На третьей строчке – иранский нападающий "Олимпика" Захеди Шахаб, ставший одним из открытий этого года. Вместе с Цыганковым Захеди делит лидерство в гонке бомбардиров УПЛ, забив 8 мячей.
ТОП-12 игроков УПЛ-2020
- 1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 197 баллов
- 2. Тайсон ("Шахтер") – 112
- 3. Шахаб Захеди ("Олимпик") – 91
- 4. Николай Шапаренко ("Динамо") – 83
- 5. Владислав Кочергин ("Заря") – 67
- 6-7. Виталий Буяльский ("Динамо") – 48
- 6-7. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 48
- 8. Манор Соломон ("Шахтер") – 42
- 9. Виталий Миколенко ("Динамо") – 39
- 10. Марлос, Жуниор Мораес, Додо (все – "Шахтер") – 31
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Отметим, что до этого пять лет кряду лучшими игроками УПЛ признавались футболисты "Шахтера" – Алекс Тейшейра, Марлос (трижды) и Тайсон.
Смотрите, как забивает Цыганков
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