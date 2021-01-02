Ну его в баню! Лучший футболист Украины решил попариться с невестой

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков, признанный лучшим футболистом УПЛ-2020, начал 2021 год с похода в баню. 23-летний футболист опубликовал фото в компании друзей, где они, попарившись, стоят в трусах возле бассейна.

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"С Новым 2021 Годом", – подписал фото в Instagram Виктор Цыганков

Если верить поговорке, что как новый год встретишь, так его и проведешь, то есть риск, что в 2021-м Виктора Цыганкова будет бросать то в жар, то в холод.

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Интересно, что компанию Цыганкову, решившему попариться, составила и его возлюбленная Романа – также, как и Виктор, винничанка, которая в последние годы не могла часто видеться с футболистом в связи со своей учебой за рубежом.

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Напомним, что до динамовца Виктора Цыганкова пять лет кряду лучшими игроками УПЛ признавались футболисты "Шахтера" – Алекс Тейшейра, Марлос (трижды) и Тайсон.

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