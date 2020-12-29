Ребров раскрыл главный резерв Цыганкова

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, сейчас возглавляющий венгерский "Ференцварош", назвал главный козырь Виктора Цыганкова. А также рассказал, в чем его скрытые резервы. Напомним, сегодня Цыганков был назван лучшим футболистом УПЛ в 2020 году.

"Самые сильные качества Цыганкова – работа с мячом на скорости и мышление. До приема мяча он уже знает, что с ним нужно делать. Витя может отдать острую передачу, может и сам завершить атаку. Для атакующего игрока это очень важно. У него хороший удар", – говорит Сергей Ребров

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Виктор Цыганков / Фото: Instagram

"Что касается игры в обороне, то, возможно, в этом и есть его главный резерв. Но, зная характер Вити, я уверен, что он сделает все, чтобы прибавить в этом аспекте. Нужно чаще вступать в единоборства и чаще их выигрывать", – пожелал динамовцу Цыганкову Ребров, которого цитирует "Команда №1"

Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: origo.hu

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Напомним, что до этого пять лет кряду лучшими игроками УПЛ признавались футболисты "Шахтера" – Алекс Тейшейра, Марлос (трижды) и Тайсон.

Смотрите видео гола Цыганкова испанцам

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