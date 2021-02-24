"Боруссия" М – "Манчестер Сити": онлайн 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 24 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в паре "Боруссия" Менхенгладбах – "Манчестер Сити". Из-за карантинных ограничений в Германии этот поединок принимает "Пушкаш Арена" в Будапеште. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию противостояния.
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"БОРУССИЯ" М – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
Напомним, в своей группе ЛЧ команда из Менхенгладбаха сенсационно заняла второе место вслед за "Реалом", обойдя "Шахтер" и "Интер". Этому не помешало даже поражение в последнем туре от "Королевского клуба" 0:2.
В свою очередь команда украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити", потеряв всего два очка, выиграла свою группу ЛЧ, оставив позади себя "Порту", "Олимпиакос" и "Марсель".
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Положение в чемпионатах. Если "Боруссия" занимает восьмое место в немецкой Бундеслиге, то "МанСити" уверенно лидирует в Премьер-лиге Англии, уже принимая сдержанные поздравления с чемпионством.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ
СОСТАВЫ ОТ УЕФА
"БОРУССИЯ" М: Зоммер; Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини; Крамер, Нойхаус; Вольф, Штиндль, Хофманн; Плеа
Не сыграет: Дукуре (колено)
Под вопросом: Тюрам (колено)
"Висят" на карточке: Лайнер, Штиндль
"МАНЧЕСТЕР СИТИ": Эдерсон; Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу; Родри; Стерлинг, де Брейне, Гюндоган, Фоден; Жезус
Не сыграет: Аке (задняя мышца бедра)
"БОРУССИЯ" М – "МАНСИТИ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Большим фаворитом матча аналитики называют "Манчестер Сити". На его победу установлен коэффициент 1.31, на ничью – 6.20, на победу команды из Менхенгладбаха – 9.30. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "Боруссии" – 10%, ничья – 16%, выигрыш "МанСити" – 74%.
Что касается котировок на выход в 1/4 финала ЛЧ по сумме двух встреч (повторная – 16 марта), то "Манчестер Сити" дают 93% (1.04), а "Боруссии" – всего 7% (14.50).
"БОРУССИЯ" М – "МАНСИТИ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире поединок между "Боруссией" и "Манчестер Сити" в среду, 24 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV.
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