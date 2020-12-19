В субботу, 19 декабря, на "БайАрене" в Леверкузене проходит центральный матч 13-го тура чемпионата Германии. Местный "Байер" принимает мюнхенскую "Баварию", форварда которой Роберта Левандовски накануне признали лучшим футболистом мира. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.
"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ"
Перед противостоянием на "БайАрене" "Байер" неожиданно возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, в которой не знает поражений – 8 побед и 4 ничьи. На очко от леверкузенцев отстает "Бавария", в пассиве которой имеется один проигрыш. Таким образом сегодня проходит матч за звание зимнего чемпиона Германии.
Турнирная таблица Бундеслиги
"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ":
СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД
Суммарную стоимость соперников аналитики Transfermarkt оценивают в 1 миллиард 237 миллионов евро. При этом кадровая обойма "Баварии" почти в три раза дороже состава "Байера".
"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Аналитики называют "Баварию" фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.96, на ничью – 4.15, на победу "Байера" – 3.55. В процентах вероятность исходов поединка следующая: выигрыш мюнхенцев – 50%, ничья – 23%, выигрыш левуркузенцев – 27%.
"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч "Байер" – "Бавария" в субботу, 19 декабря, начиная с 19:30, покажут Megogo, "Матч-ТВ" и другие ресурсы.
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