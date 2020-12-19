В субботу, 19 декабря, на "БайАрене" в Леверкузене проходит центральный матч 13-го тура чемпионата Германии. Местный "Байер" принимает мюнхенскую "Баварию", форварда которой Роберта Левандовски накануне признали лучшим футболистом мира. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.

"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ"

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Перед противостоянием на "БайАрене" "Байер" неожиданно возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, в которой не знает поражений – 8 побед и 4 ничьи. На очко от леверкузенцев отстает "Бавария", в пассиве которой имеется один проигрыш. Таким образом сегодня проходит матч за звание зимнего чемпиона Германии.

Турнирная таблица Бундеслиги

"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ":

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость соперников аналитики Transfermarkt оценивают в 1 миллиард 237 миллионов евро. При этом кадровая обойма "Баварии" почти в три раза дороже состава "Байера".

"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики называют "Баварию" фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.96, на ничью – 4.15, на победу "Байера" – 3.55. В процентах вероятность исходов поединка следующая: выигрыш мюнхенцев – 50%, ничья – 23%, выигрыш левуркузенцев – 27%.

"БАЙЕР" – "БАВАРИЯ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Байер" – "Бавария" в субботу, 19 декабря, начиная с 19:30, покажут Megogo, "Матч-ТВ" и другие ресурсы.

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