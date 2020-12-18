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Посмотрите на лицо Роналду, когда ФИФА вручала награду Левандовски. Он явно не любит проигрывать

18 декабря, 11:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португалец не любит, когда награды достаются не ему

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА. Награждение проходило в виртуальном режиме из-за пандемии, поэтому финалисты появились на экране, разделенном на три части, и в режиме онлайн к победителю в комнату вошел президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Скорее всего, вся троица знала, кто станет победителем, поэтому особенно смешной получилась реакция у Криштиану Роналду. Португалец не скрывал своего недовольства, чем рассмешил фанатов футбола.

Фото: REUTERS/Valeriano Di Domenico

Фото: REUTERS/Valeriano Di Domenico

Один из фанатов вспомнил, как Роналду реагировал на победы других игроков в прошлом:

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Напомним, что в 2018 году Роналду и вовсе отказался посещать церемонию награждения, так как не верил в свою победу. Тогда награда досталась Луке Модричу.

Ранее Сон-Хын Мин выиграл Премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. Самый красивый гол был забит в матче "Тоттенхэм" – "Бернли" в чемпионате Англии.

А Юрген Клопп получил приз лучшему тренеру 2020 года. Немецкий тренер впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к победе в чемпионате Англии.

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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Криштиану Роналду Роберт Левандовски FIFA's Best

Источник: Сегодня|Спорт

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