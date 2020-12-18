Посмотрите на лицо Роналду, когда ФИФА вручала награду Левандовски. Он явно не любит проигрывать

Португалец не любит, когда награды достаются не ему

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА. Награждение проходило в виртуальном режиме из-за пандемии, поэтому финалисты появились на экране, разделенном на три части, и в режиме онлайн к победителю в комнату вошел президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Скорее всего, вся троица знала, кто станет победителем, поэтому особенно смешной получилась реакция у Криштиану Роналду. Португалец не скрывал своего недовольства, чем рассмешил фанатов футбола.

Фото: REUTERS/Valeriano Di Domenico

Один из фанатов вспомнил, как Роналду реагировал на победы других игроков в прошлом:

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Напомним, что в 2018 году Роналду и вовсе отказался посещать церемонию награждения, так как не верил в свою победу. Тогда награда досталась Луке Модричу.

Ранее Сон-Хын Мин выиграл Премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. Самый красивый гол был забит в матче "Тоттенхэм" – "Бернли" в чемпионате Англии.

А Юрген Клопп получил приз лучшему тренеру 2020 года. Немецкий тренер впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к победе в чемпионате Англии.

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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