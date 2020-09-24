"Бавария" – "Севилья": прогноз на Суперкубок УЕФА от футбольного комментатора

Кирилл Круторогов считает, что испанский клуб сделает все, чтобы осложнить жизнь фавориту из Германии

Сегодня разыграют первый еврокубковый трофей нового сезона. В матче за Суперкубок УЕФА сойдутся мюнхенская "Бавария" и испанская "Севилья". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Бавария" – "Севилья" трансляция онлайн доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Бавария" – "Севилья": где смотреть битву за Суперкубок УЕФА

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют первый международный трофей нового сезона в Будапеште. Это будет первый с марта поединок такого уровня с болельщиками на трибунах. Есть мнение, что в зависимости от этого опыта, УЕФА примет решение относительно дальнейшего допуска зрителей на матчи своих турниров с участием клубов и сборных.

"Бавария" стартовала в Бундеслиге уничтожением "Шальке" (8:0). За команду успешно дебютировал Лерой Сане, отличившись голом и двумя результативными передачами, Серж Гнабри оформил хет-трик, а Роберт Левандовски записал на свой счет гол и дубль ассистов. Под вопросом у мюнхенцев участие Давида Алаба, у которого мышечные проблемы, и Кингсли Коман, который контактировал с заболевшим коронавирусом. На счету "Баварии" 31 матч без поражения и 22 победы кряду. Они ни разу не проиграли в 2020 году.

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У "Севильи" свои 22 матча без поражений, это клубный рекорд. Летом они потеряли Серхио Регилона, который вернулся из аренды в "Реал" и был продан "Тоттенхэму", а ему на смену подписали аргентинца Акунью. Выкупили контракт голкипера Буну и вернули из "Барселоны" Ивана Ракитича.

Интересно, что "Бавария" лишь один раз выиграла матч за Суперкубок УЕФА при трех поражениях, а у "Севильи" одна победа и четыре неудачи.

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Немцы видятся фаворитами, но испанцы сделают все, чтобы осложнить им жизнь. Очень выгодный коэффициент на ТМ 3,5. Думается, феерии не будет.

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А так "Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы:

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