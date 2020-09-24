"Бавария" – "Севилья": онлайн матча за Суперкубок УЕФА

В четверг, 24 сентября, на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште проходит матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются победитель Лиги чемпионов "Бавария" и лучшая команда Лиги Европы "Севилья". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. В случае ничьей предусмотрены дополнительное время и пенальти. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.

"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ"

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Напомним, в финале Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "ПСЖ" (1:0), тогда как в решающем матче Лиги Европы "Севилья" оказалась сильнее "Интера" (3:2).

"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ": ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"БАВАРИЯ": Нойер; Эрнандес, Боатенг, Алаба, Дэвис; Горецка, Киммих; Сане, Мюллер, Гнабри; Левандовски

Не сыграют: Коман (физическая форма), Ньянзу (бедро)

Под вопросом: Дэвис

"СЕВИЛЬЯ": Буну; Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро; Ракитич, Фернандо, Хордан; Сусо, Эн-Несири, Окампос

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"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ": ПРОШЛЫЕ ВСТРЕЧИ

Ранее соперники встречались лишь в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА-2017/18. До "Баварии" ни один немецкий клуб не побеждал "Севилью" на ее поле. Когда Пабло Сарабия открыл счет, показалось, что эта серия продолжится. Однако затем Хесус Навас поразил свои ворота, а Тьяго Алькантара забил победный для мюнхенцев мяч. В ответной встрече в Германии была зафиксирована нулевая ничья, и "Бавария" вышла в полуфинал.

"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ": КАК ДЕЛА У КОМАНД

Спустя 25 дней после победы в финале Лиги чемпионов "Бавария" ударно стартовала в Бундеслиге﻿, разгромив ﻿"Шальке" со счетом 8:0 в минувшую пятницу. Серж Гнабри оформил хет-трик, Лерой Сане в дебютном матче за "Баварию" сделал дубль. Победная серия мюнхенцев составляет 22 матча.

"Севилья" не проигрывает 21 матч, но для нее сезон 2020/21 еще не начался. Испанские команды, которые летом далеко прошли в еврокубках﻿, получили пару дополнительных недель на подготовку к новой кампании.

"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик: "Севилья" заслуженно выиграла Лигу Европы. Это зрелая команда, хорошо подготовленная тактически. Ее тренер отлично выполняет свою работу. Игра будет динамичной и напряженной. В плане футбола от обеих команд можно ожидать многого. Поэтому это будет топ-матч. Мы хорошо подготовимся. Ожидаю, что команда выложится на 100% и будет полностью сосредоточена﻿. Жду, что мы отнесемся к матчу очень серьезно. Мы хотим выиграть. Это финал, а финалы всегда особенные"

Главный тренер "Севильи" Юлен Лопетеги : "Наставник "Баварии" заслуживает самых добрых слов. За короткое время он изменил игру и результаты клуба, вернул "Баварии" свое лицо, отладил коллективные действия. Добиться всего этого, уверяю вас, непросто. "Бавария" четко знает, как она хочет играть, как будет атаковать, за счет чего обеспечит надежные тылы. Нам противостоит сильнейший клуб мира на данный момент. Но мы не собираемся просто отбывать номер"

"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Бавария" – большой фаворит матча у аналитиков букмекерских контор. На ее победу в основное время установлен коэффициент 1.39, на ничью – 5.60, на победу "Севильи" – 7.50. В процентном соотношении вероятность этих исходов следующая: 70% – 17% – 13%.

Что касается выигрыша с учетом возможных дополнительного времени и пенальти, то "Баварии" дают 81 процент на завоевание трофея (коэффициент 1.20), "Севилье" – 19 процентов (5.10).

Самыми реальными, по прогнозам аналитиков, счетами матча "Бавария" – "Севилья" 24 сентября являются 2:0 и 2:1 в пользу мюнхенцев.

"БАВАРИЯ" – "СЕВИЛЬЯ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Бавария" – "Севилья" в четверг, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 6:00 и 14:55 на канале "Футбол 2", в 10:20 и 18:50 – на "Футбол 1" и в 22:45 – на "Футбол 3".

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