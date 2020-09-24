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"Бавария" – "Севилья": где смотреть битву за Суперкубок УЕФА

24 сентября, 16:45

Елена Павлова Елена Павлова

Сильнейшие команды Европы сойдутся в Будапеште

Сегодня, 24 сентября, в Будапеште состоится перенесенный с августа Суперкубок УЕФА. На "Пушкаш Арене" за трофей сразятся победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" и лучшая команда Лиги Европы испанская "Севилья". Встреча двух сильнейших команды Старого Света начнется в 22:00. "Бавария" – "Севилья" онлайн-трансляция пройдет на нашем сайте с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.

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В прямом эфире в Украине матч за Суперкубок покажет телеканал Футбол 3. Также посмотреть трансляцию игры онлайн можно на сервисе OLL.TV. Отметим, что "Бавария" выиграла 22 последних матча, а после поражения от менхенгладбахской "Боруссии" в декабре 2019 года победила в 31 встрече из 32-х.

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"Севилья"

"Севилья" / Фото: Reuters

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Изначально матч Суперкубка должен был пройти 12 августа в Порту на стадионе "Драгау". Но так как в Португалии перенесли Финал восьми Лиги чемпионов, встречу было решено провести в Будапеште. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является английский "Ливерпуль", который в 2019 году обыграл лондонский "Челси" в серии пенальти.

Смотрите, как "Бавария" переиграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов

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Бавария где смотреть Севилья суперкубок УЕФА
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