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"Барселона" – "Реал": битва на 1,7 миллиарда. Сравниваем стоимость команд

24 октября, 14:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лионель Месси сохраняет звание самого дорогого футболиста каталонского клуба

Сегодня в "Эль-класико" на сойдутся "Барселона" и "Реал". Самые титулованные команды Испании и одни из самых титулованных в мире сойдутся на легендарном стадионе "Камп Ноу" в 17:00. "Барселона" – "Реал" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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Общая стоимость команд составляет более 1,7 миллиарда евро. Суммарная стоимость всех игроков "Барселоны" оценивается в 878,5 млн евро, а "Реала" – в 855 млн евро.

Самым дорогим игроком каталонского клуба является Лионель Месси, которого оценивают в 100 миллионов евро. Неудивительно, что летом "Барселона" всеми силами удерживала аргентинца. Кстати, Месси не забивает "Реалу" уже 900 дней. Но он все равно лучший бомбардир "Эль-класико".

Также в тройку игроков с самым высоким ценником входят Антуан Гризманн и 17-летний Ансу Фати – оба оцениваются в 80 млн евро.

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А вот "Реал" сейчас переживает не лучшие времена. В команде, которая всегда славилась своей атакующей игрой, самые дорогие футболисты – вратарь и защитник. Тибо Куртуа оценивают в 75 млн евро, а Рафаэля Варана – в 70 млн евро.

Как "Реал" и "Барселона" играли в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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