"Барселона" – "Реал": прогноз Александра Шовковского

Главный матч выходных в Европе. Оба гранда в поисках своей игры и только входят в сезон, поэтому никто не обещает суперзрелище на поле. А вот чего не хватит, то это эмоций и борьбы. А какой результат ожидать, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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В прошлом туре "Барселона" неожиданно уступила на выезде "Хетафе" (0:1). После двух побед на старте каталонцы уже второй матч не могут победить. Как следствие, команда Рональда Кумана набрала всего 7 очков в 4 матчах и опустилась на девятое место в Ла Лиге.

В домашних поединках Ла Лиги "Барселона" проиграла всего 1 раз в 33 последних матчах (28 побед, 4 ничьи). Кроме того, на "Камп Ноу" каталонцы не проигрывают "Реала" в 4 последних поединках в чемпионате (1 победа, 3 ничьи). На старте ЛЧ каталонцы ожидаемо разгромили "Ференцварош" (5:1).

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В предыдущем туре действующий чемпион внезапно уступил на своем поле новичку Ла Лиги "Кадиса" (0:1). К этому подопечные Зинедина Зидана не проигрывали в 15 поединках Ла Лиги подряд (13 побед, 2 ничьи). В 5 стартовых матчах сезона "Реал" выиграл 3 (1 ничья, 1 поражение), набрал 10 очков и занимает третье место.

На выезде в чемпионате беспроигрышная серия команды составляет 8 матчей (6 побед, 2 ничьи). Отметим, что под руководством Зидана мадридцы не проиграли "Барселоне" в 7 из 9 поединков во всех турнирах (4 победы, 3 ничьи). В Лиге чемпионов "Реал" проиграл дома "Шахтеру" 2:3.

"Барселона" – "Реал". прогноз

Первое Классико для Рональда Кумана в качестве главного тренера "Барселоны". И он не захочет его проиграть. Результат важен и для Зинедина Зидана. Как следствие, увидим рациональный футбол. Но голы точно будут.

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