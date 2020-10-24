Месси не забивает "Реалу" уже 900 дней. Но он все равно лучший бомбардир "Эль-класико"

Сегодня у аргентинца есть шанс прервать свою "сухую" серию

Сегодня состоится главный матч полугодия в Испании – в "Эль-класико" встретятся "Барселона" и "Реал". Испанские СМИ подсчитали, что лучший бомбардир каталонского клуба Лионель Месси не может отличиться в воротах принципиального соперника уже 900 дней подряд. В последний раз аргентинец забивал "Реалу" 6 мая 2018 года. "Барселона" – "Реал" трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

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Тем не менее, Месси остается лучшим бомбардиром в истории "Эль-класико". Аргентинский нападающий наколотил "Реалу" 26 мячей. Следом за ним идут два игрока "сливочных" Альфредо ди Стефано и Криштиану Роналду – оба имеют по 18 мячей.

Добавим, что букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Рональда Кумана – 1.97, на ничью – 3.80, на победу "Реала" – 3.80. Коэффициент на то, что Месси сегодня отличится – 2.25.

В текущем сезоне Месси провел пять матчей во всех турнирах и забил два мяча. Летом он пытался покинуть команду из-за конфликта с руководством, но не сумел добиться расторжения контракта.

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