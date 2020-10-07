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Автор легендарного пенальти Паненка попал в реанимацию с коронавирусом

7 октября, 20:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

С его помощью Артем Милевский шокировал весь мир на ЧМ-2006

Знаменитый бывший чешский футболист Антонин Паненка в тяжелом состоянии госпитализирован из-за коронавируса. Президент чешского "Богемианса" сразу был переведен в реанимацию, где его подключили к необходимым для поддержания жизненно важных функций аппаратам, сообщает сайт чешского клуба.

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Паненка известен тем, что придумал оригинальный стиль исполнения пенальти, когда пробивающий запускает мяч "парашютом" по центру ворот. Впервые чешский футболист пробил так в финале чемпионата Европы 1976 года против ФРГ.

В Украине такой способ запомнился в первую очередь благодаря Артему Милевскому. Игрок нашей сборной таким образом пробил послематчевый 11-метровый в памятной серии против Швейцарии на чемпионате мира 2006 года. С тех пор такой способ удара иногда называют стилем Милевского.

Кстати, недавно отмечали день рождения знаменитого удара "паненкой": вспоминаем недавние голы в таком стиле.

Смотрите видео гола Марлоса "паненкой":

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футболист чемпионат Чехии коронавирус Антонин Паненка

Источник: Сегодня|Спорт

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