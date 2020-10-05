Футболист "Динамо" сделал предложение девушке, которая признавалась в любви к Санкт-Петербургу

В скором времени в украинском футболе станет на одного холостяка меньше

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик сделал предложение руки и сердца своей девушке Карине Подолян. Девушка ответила согласием, о чем сообщала на совей странице в Instagram.

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Карина и Александр давно вместе, еще с тех пор, как он играл за дубль киевлян. Сама девушка является выпускницей Киевского национального торгово-экономического университета. В 2019 году Карина посетила российский город Санкт-Петербург, где восхищалась его красотой. "Я влюбилась в этот город. Какая же здесь архитектура, не передать словами", – писала под одной из фотографий девушка.

Яркие фото Карины Подолян со страницы в Instagram:

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Напомним, что сейчас Тымчик восстанавливается от травмы и только недавно начал возобновил тренировки по индивидуальной программе. В текущем сезоне он успел провести три матча в составе и два – за сборную Украины.

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Напомним, что в начале сентября нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видео. Форвард Даниил Сухоручко связал себя узами брака с Катей Вандиной – смотрите яркие фото и танец молодых.

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А перед этим футболист "Динамо" Назарий Русин женился на выпускнице Университета МВД и любительнице вокала. Украинский футболист связал себя узами брака с подругой детства. Правда, после этого форвард заразился коронавирусом, но он утверждал, что подхватил вирус не на свадьбе.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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