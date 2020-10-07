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Салах спас бездомного от расправы на заправке (фото)

7 октября, 13:21

Олег Люлька Олег Люлька

Египетский нападающий "Ливерпуля" вышел из своего "Бентли" и вступился за бедолагу

Даже несмотря на недавний разгром от "Астон Виллы" 2:7, футболисты "Ливерпуля" – герои. Это доказал своим поступком египетский нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах, спасший бездомного мужчину от расправы.

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Об этом сообщает The Sun.

Звездный форвард "Ливерпуля", заехав на своем Bentley на автозаправочную станцию недалеко от стадиона "Энфилд", увидел, как группа хулиганов пристает к бездомному. Салах заступился за Дэвида Крейга (так зовут бедолагу), а затем еще дал ему денег.

"В этой ситуации Салах был прекрасен, как и на футбольном поле. Он услышал, как группа парней обзывает меня. Мо вышел из машины и сказал: "Вы можете оказаться на его месте через пару лет". А через несколько минут он ушел к банкомату, снял 100 фунтов и дал их мне. Мо – мой герой", – рассказал бездомный Дэвид Крейг

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Отметим, что инцидент произошел еще 28 сентября, после домашней победы "Ливерпуля" над "Арсеналом" (3:1), но о нем стало известно лишь сейчас.

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Ранее мы писали, что Салах пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом. Для этих целей Мохаммед передал властям своей страны 20 миллионов египетских фунтов (около 1,17 миллиона евро).

Смотрите, как забивает Салах

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