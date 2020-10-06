"Жертва" Роналду оживила дело об изнасиловании

Кэтрин Майорге не хватило откупных за молчание, и она таки решила затащить Криштиану в суд

Американская модель Кэтрин Майорга, утверждающая, что ее изнасиловал Криштиану Роналду, пройдет тест "умственных способностей". Он может дать новый поворот делу против 5-кратного обладателя "Золотого мяча", которое, казалось бы, ранее уже замяли.

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Процедура проверки "умственных способностей" нужна для того, чтобы определить, понимает ли женщина все условия выплаты 375 тысяч долларов за неразглашение. Напомним, именно такую сумму, по данным издания Spiegel, заплатил Роналду за молчание модели.

36-летняя Майорга пытается доказать, что она недостаточно хорошо разобралась в условиях этого соглашения с бывшей звездой "Манчестер Юнайтед" и "Реала". Кэтрин предстанет перед судом Лас-Вегаса, и в случае успеха этой процедуры, уже Роналду может быть вызван для дачи показаний на открытом судебном заседании.

Об этом сообщает Mirror.

Напомним, инцидент с участием Роналду и Майорги произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где футболист находился на отдыхе с братом и двоюродной сестрой. Жертва Роналду ранее собиралась подать на него в суд, но после компенсации за молчание не стала этого делать. И вот дело снова ожило.

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Роналду и Майорга / Фото: Facebook

Добавим, что уже вскоре Криштиану с "Ювентусом" должен приехать в Киев на матч Лиги чемпионов с "Динамо". Поединок пройдет 20 октября. Как мы писали ранее, Роналду любит украинских женщин, а его ненавидят украинские мужчины.

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