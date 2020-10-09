Андрея Воронина снова зовут в тренерский штаб российского клуба

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин может войти в тренерский штаб московского "Динамо". В ближайшее время российский клуб должен возглавить немецкий тренер Сандро Шварц, а украинец, поигравший вместе с ним в "Майнце", войдет в тренерский штаб, сообщает "Спорт-Экспресс".

Реклама

Воронин в качестве игрока выступал за московский клуб с 2010 по 2014 год, с паузой на сезон 12/13, когда он играл в аренде в немецкой "Фортуне". Ему уже предлагали работу в "Динамо" в прошлом году, однако тогда Воронин отказал, сославшись на личные причины.

Кстати мы ранее писали, что Воронин выиграл "Кубок легенд" в Москве, забив в скандальном финале россиянам. Команда Воронина была признана победителем после долгих споров: причиной конфликта стала сирена.

Недавно знаменитый футболист Андрей Воронин удивил фотографией своего рослого сына. Старший сын бывшего форварда сборной Украины уже практически "догнал" своих родителей.

Смотрите, как Украина играла с Францией:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама