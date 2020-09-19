Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Грузинский депутат назвал победу над московским "Динамо" местью за аннексию: "Россия – худший сосед"

19 сентября, 09:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бердзенишвили уверен, что спорт и политика связаны между собой

Грузинский депутат Леван Бердзенишвили отреагировал на победу тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" (2:1) во втором раунде квалификации Лиги Европы, несмотря на статус аутсайдера пары. В составе российского клуба весь матч на поле провел украинский защитник Иван Ордец.

"Не будем скрывать, что мы счастливы, и мы действительно счастливы! Это своего рода месть за все: за ползучую аннексию, за признание оккупированных территорий. Ведь Россия – наш последний завоеватель, поэтому меня эта эмоция не удивляет.

Реклама

Это радость, основанная на 70-летнем сосуществовании с ними в одной стране, в течение которых к нам плохо относились. В общем, нас обманывали два века... Сейчас Россия – сосед, худший сосед, и естественно, исходя из всего этого, политика влияет на то, что произошло.

Спорт и политика не связаны – это неверный тезис! Конечно, все взаимосвязано, поэтому радость была и патриотической, и спортивной. Как без патриотизма и целеустремленности можно обыграть команду, которая стоит над вами?! Когда вы видите, что человек делает больше, чем вы обычно можете в той или иной ситуации, конечно, это вызывает большое уважение, а когда в результате этот человек добивается успеха, это становится источником огромной радости", – цитирует Бердзенишвили popsport.com.

Напомним, что на этой стадии "Колос" обыграл "Арис" из Греции. Поединок был дебютным для подопечных Руслана Костышина в еврокубках.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Динамо Москва Локомотив Тбилиси

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол
"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанкуФутбол
Технологии открыли счет
Технологии открыли счетФутбол
Старт АПЛ: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Старт АПЛ: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять