Бердзенишвили уверен, что спорт и политика связаны между собой

Грузинский депутат Леван Бердзенишвили отреагировал на победу тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" (2:1) во втором раунде квалификации Лиги Европы, несмотря на статус аутсайдера пары. В составе российского клуба весь матч на поле провел украинский защитник Иван Ордец.

"Не будем скрывать, что мы счастливы, и мы действительно счастливы! Это своего рода месть за все: за ползучую аннексию, за признание оккупированных территорий. Ведь Россия – наш последний завоеватель, поэтому меня эта эмоция не удивляет.

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Это радость, основанная на 70-летнем сосуществовании с ними в одной стране, в течение которых к нам плохо относились. В общем, нас обманывали два века... Сейчас Россия – сосед, худший сосед, и естественно, исходя из всего этого, политика влияет на то, что произошло.

Спорт и политика не связаны – это неверный тезис! Конечно, все взаимосвязано, поэтому радость была и патриотической, и спортивной. Как без патриотизма и целеустремленности можно обыграть команду, которая стоит над вами?! Когда вы видите, что человек делает больше, чем вы обычно можете в той или иной ситуации, конечно, это вызывает большое уважение, а когда в результате этот человек добивается успеха, это становится источником огромной радости", – цитирует Бердзенишвили popsport.com.

Напомним, что на этой стадии "Колос" обыграл "Арис" из Греции. Поединок был дебютным для подопечных Руслана Костышина в еврокубках.

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