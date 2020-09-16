"Колос", "Милан" и "Тоттенхэм" на старт: расписание и результаты 2-го раунда отбора Лиги Европы

16 и 17 сентября пройдут матчи второго квалифай раунда Лиги Европы, с этой стадии в турнире стартует "Колос"

В среду и четверг пройдут матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в турнире стартует первый представитель Украины "Колос" из Ковалевки. Соперником команды Руслана Костышина станет "Арис" из Греции. Также внимание украинских болельщиков привлечет поединок между "Кукеси" и "Вольфсбургом". Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с черниговской "Десной".

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Ранее мы писали, что тренер "Колоса" перед дебютом в Лиге Европы назвал соперника страшно неудобным. Руслан Костышин считает "Арис" фаворитом, но верит, что в одноматчевом противостоянии может случиться что угодно.

Напомним, что на этой стадии обладатель путевки в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча. Если команды не смогут определить сильнейшего по итогам 90 минут, их ждет еще дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы:

Среда, 16 сентября

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19:30 Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Виллем II (Нидерланды)

20:00 Хаммарбю (Швеция) – Лех (Польша)

21:00 Б36 Торсхавн (Фареры) – Нью-Сейнтс (Уэльс)

Четверг, 17 сентября

15:00 Кайсар (Казахстан) – АПОЭЛ (Кипр)

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15:15 Вентспилс (Латвия) – Русенборг (Норвегия)

16:30 Ренова (Македония) – Хайдук (Хорватия)

17:00 Арарат-Армения (Армения) – Фола (Люксембург)

17:00 Астана (Казахстан) – Будучность Подгорица (Черногория)

17:00 Теута (Албания) – Гранада (Испания)

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18:00 Линкольн Сити (Гибралтар) – Рейнджерс (Шотландия)

18:30 КуПС (Финляндия) – Слован Братислава (Словакия)

18:45 Ботошани (Румыния) – Шкендия 79 (Македония)

19:00 Буде/Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва)

19:00 Гетеборг (Швеция) – Копенгаген (Дания)

19:00 Локомотив Пловдив (Болгария) – Тоттенхэм (Англия)

19:00 Нефтчи (Азербайджан) – Галатасарай (Турция)

19:00 Ритеряй (Литва) – Слован Либерец (Чехия)

19:30 Олимпия Любляна (Словения) – Зриньски Мостар (Босния)

19:30 Флора (Эстония) – КР Рейкьявик (Исландия)

20:00 Коннах Куэй (Уэльс) – Динамо Тбилиси (Грузия)

20:00 Локомотив Тбилиси (Грузия) – Динамо Москва (Россия)

20:00 Лячи (Албания) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

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20:00 Маккаби Хайфа (Израиль) – Кайрат Алматы (Казахстан)

20:00 ОФИ (Греция) – Аполлон (Кипр)

20:00 Сфынтул (Молдова) – Партизан (Сербия)

20:00 ФК Рига (Латвия) – Тре Фиори (Сан-Марино)

20:00 Хибернианс (Мальта) – МОЛ Фехервар (Венгрия)

20:00 ЦСКА София (Болгария) – БАТЭ (Беларусь)

20:00 Юргорден (Швеция) – ФК Европа (Гибралтар)

20:30 Интер Клуб Эскльдес (Андорра) – Дандолк (Ирландия)

21:00 Арис (Греция) – Колос (Украина)

21:00 Борац Баня Лука (Босния) – Риу Аве (Португалия)

21:00 Кукеси (Албания) – Вольфсбург (Германия)

21:00 Пяст Гливице (Польша) – Хартберг (Австрия)

21:00 Силекс (Македония) – Дрита (Косово)

21:00 Стандард (Бельгия) – Бала Таун (Уэльс)

21:00 Шемрок Роверс (Ирландия) – Милан (Италия)

21:15 Мура (Словения) – Орхус (Дания)

21:30 Викинг (Норвегия) – Абердин (Шотландия)

21:30 Колрейн (С.Ирландия) – Мотеруэлл (Шотландия)

21:45 Дунайська Стреда (Словения) – Яблонец (Чехия)

21:45 Линфилд (С.Ирландия) – Флориана (Мальта)

21:45 Осиек (Хорватия) – Базель (Швейцария)

21:45 Серветт (Швейцария) – Реймс (Франция)

22:00 Бачка-Топола (Сербия) – Стяуа (Румыния)

22:05 Гонвед (Венгрия) – Мальме (Швеция)

Новый стадион в Ковалевке: закулисье открытия арены "Колоса":

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