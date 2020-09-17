Сенсационный дебют сельского "Колоса" в Европе: украинская команда выбила из борьбы греков

Все голы в поединке были забиты уже во втором тайме

Вот это дебют в еврокубках выдал украинский "Колос". Команда из небольшого села Ковалевка в Греции выбила из турнира местный "Арис" и продолжит борьбу за групповой раунд Лиги Европы – 2:1. А ведь мы писали, что украинские клубы редко проигрывали дебют в Европе.

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Свой европейский дебют "Колос" начал без титулованного новичка Евгения Селезнева. А уже на первой минуте нападающий "Ариса" Лопес в борьбе за верховой мяч столкнулся головой с Гавришем и получил рассечение. Однако смог продолжить матч, несмотря на кровь.

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Начало поединка украинская команда проводила вторым номером в расчете на быстрые контрвыпады. А вот хозяева шли вперед большими силами и создали несколько опасных моментов. Но здорово действовал в воротах Волынец. А когда после удара со штрафного Матильи был бессилен голкипер "Колоса", за гостей сыграла крестовина.

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У "Колоса" был моментище на 33-й минуте. Антюх отобрал мяч у соперника, прорвался по флангу и прострелил в штрафную. Мяч после рикошета лег на голову Смирному, который пробивал с близкого расстояния, но успел отреагировать голкипер "Ариса".

Тем не менее первыми в этой встрече забили футболисты из Ковалевки. На 47-й минуте Новак оформил первый гол "Колоса" в еврокубковой истории! Андрей головой вколотил мяч в сетку после подачи со штрафного.

Греческая команда отыгралась буквально через 10 минут. Гама подхватил мяч после неудачного прострела с фланга и ударом с линии штрафной пробил таки Волынца – 1:1.

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Но дебютанта не надломил такой поворот событий – последнее слово осталось за украинским коллективом. Богданов нанес удар по воротам, с которым справился Хулиан. Однако зафиксировать мяч он не сумел, а на добивание успел Антюх, который сделал счет – 2:1.

Теперь через неделю в третьем раунде квалификации подопечные Руслана Костышина на выезде сыграют с хорватской "Риекой".

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