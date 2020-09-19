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Россия отреагировала на грузинскую "месть за аннексию" после поражения в Лиге Европы

19 сентября, 18:45

Олег Люлька Олег Люлька

Сын Жириновского считает, что тренер московского "Динамо" недостаточно объяснил игрокам политический подтекст

Появилась реакция России на высказывания грузинского политика после матча 2-го тура квалификационного раунда Лиги Европы, в котором тбилисский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" 2:1.

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Напомним, грузинский депутат назвал победу над московским "Динамо" местью за аннексию. "Россия – худший сосед Грузии", – заявил Леван Бердзенишвили.

"Таких высказываний следовало ожидать, – отреагировал депутат российской Госдумы Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского. – Мы долгие годы не встречались с грузинскими клубами, потому что УЕФА по политическим мотивам разводил нас в сетке розыгрышей. Матч прошел без нарушений, но высказывания грузинских политиков вполне ожидаемы. Конечно, главному тренеру "Динамо", помимо наставлений на матч, нужно было объяснить футболистам политический момент этого противостояния. С другой стороны, половина игроков "Динамо" – иностранцы, которые Грузию на карте нашли, только когда на матч прилетели"

"Победа тбилисского "Локомотива" в Грузии будет преподноситься как победа над Россией. Они сейчас будут кричать об этом на каждом углу. Есть басня "Слон и моська", пусть они продолжают говорить что угодно, мы не будем даже комментировать эти события. Да, футбольный проигрыш неприятен, стоит задуматься о развитии российского футбола в целом. Но мы жили в одной стране, народы всегда дружили. Посмотрите, сколько грузин сейчас живет в России. Все относятся друг к другу хорошо. Есть несколько чудаков, которые будут об этом кричать. На них просто не надо обращать внимания", – цитирует сказал Лебедева "Чемпионат"

Игорь Лебедев

Игорь Лебедев / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что за контракт с российским клубом грузинского баскетболиста требуют исключить из сборной и окрестили коллаборантом. Экс-звезде НБА Торнике Шенгелии на родине не могут простить переход в московский ЦСКА.

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Россия Грузия Госдума РФ Лига Европы Динамо Москва Локомотив Ташкент Игорь Лебедев
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