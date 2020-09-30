Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком третьего раунда Кубка лиги

Сегодня украинец может продлить свою успешную серию

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком третьего раунда Кубка английской лиги. В матче против "Халл Сити" украинец забил два мяча и сделал две результативные передачи. Организаторы Кубка Карабао высоко оценили игру вингера "Вест Хэма" и наградили его специальной наградой.

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Ранее Ярмоленко узнал оценку за матч с "Халлом". Действия украинца в феерическом для него поединке Кубка английской лиги оценили максимально возможной "десяткой".

Напомним, что "молотобойцами" в игре с "Халлом" руководил ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Дело в том, что наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заразился коронавирусом. Положительный результат на COVID-19 также дали тесты двух партнеров Ярмоленко – Иссы Диопа и Джоша Каллена. Болезнь у всех троих проходит бессимптомно.

Отметим, что сегодня состоится матч четвертого раунда Кубка Лиги, в котором "Вест Хэм" встретится с "Эвертоном". Кстати, именно против "ирисок" Ярмоленко провел свой лучший матч в Премьер-лиге.

Обзор лучшего матча Андрея Ярмоленко в Англии:

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