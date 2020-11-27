39-летний Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции. Переговоры уже начались

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции. 39-летний футболист провел встречу с наставником национальной команды Янне Андерсоном, на которой обсуждалось его возвращение в команду.

Когда Златан заявил о готовности играть за сборную, было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что нам удалось организовать встречу так быстро. Встреча прошла очень хорошо и плодотворно, и мы согласны продолжить диалог и дальше", – поведал о встрече Янне Андерссон в интервью официальному сайту Федерации футбола Швеции.

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Ибрагимович завершил карьеру в сборной в 2016 году. На его счету 109 матчей, 61 гол и 17 результативных передач за сине-желтых. В марте Швеция начнет отбор на ЧМ-2022, а следующим летом должно пройти перенесенное Евро-2020, где шведы сыграют с Польшей, Испанией и Словакией.

Несмотря на почтенный возраст для футбола Ибрагимович демонстрирует феноменальную результативность. На данный момент Роналду и Ибрагимович ведут гонку бомбардиров Серии А. На двоих им 74 года.

Смотрите, как забивает Златан Ибрагимович:

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