Ибрагимович назвал себя животным и показал нежное фото с "коллегой"

Звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович известен своей любовью к животным. Порой кажется, что с ними он лучше находит контакт, чем с некоторыми людьми. Сегодня 39-летний швед выложил в соцсетях фотографию со своим французским бульдогом с забавной подписью.

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Как мы сообщали, Ибрагимович в 39 лет признан лучшим игроком месяца в чемпионате Италии. Футболист пребывает в отличных кондициях даже после того, как перенес коронавирус. На фото Златан прижал к себе собаку, а подписал ее словами: "Животные понимают друг друга". Поскольку на снимке всего двое, то его слова о "животном" можно отнести к самому спортсмену.

Недавно итальянская журналистка прокомментировала роман с Ибрагимовичем.

Во многом благодаря игре шведского ветерана "Милан" лидирует в чемпионате Италии. В воскресенье вечером "россо-нери" принимают "Верону", опережая "Сассуоло" на одно очко и имея игру в запасе.

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Сегодня "Лацио" отыграл гол Роналду за "Ювентус" на 95-й минуте.

Смотрите обзор матча "Милан" – "Рома", в котором Ибра сделал дубль:

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