Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Восемь лет назад Златан Ибрагимович забил лучший гол в истории: смотрите на эту красоту

14 ноября, 16:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

В том матче шведский форвард оформил покер, однако последний мяч был особенным

Ровно восемь лет назад шведский нападающий Златан Ибрагимович забил один из лучших голо в истории футбола. Случилось это в товарищеском матче между сборными Швеции и Англии 14 ноября 2012 года.

Реклама

Читайте также: Сексуальная итальянская журналистка прокомментировала роман со Златаном Ибрагимовичем

Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу шведов, а Ибрагимоваич оформил покер. Но главным украшением встречи стал гол Ибры уже в компенсированное время. Форвард устремился к чужим воротам после того, как защитник по высокой дуге выбил мяч со своей половины поля. Первым к нему успел голкипер англичан Джо Харт, однако головой отбил мяч совсем недалеко. Ибрагимович не растерялся и ударом через себя с 30-ти метров отправил круглого в пустые ворота.

Неудивительно, что мяч Ибрагимовича был признан лучшим по итогам года и получил премию Пушкаша от ФИФА.

Сейчас же знаменитый швед не сбавляет оборотов. Накануне Ибрагимович в 39 лет признан лучшим игроком месяца в чемпионате Италии. Шведский форвард тянет "Милан" на вершину Серии А.

Реклама

В тренде
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

Смотрите, как сейчас забивает Златан Ибрагимович:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гол Златан Ибрагимович сборная Швейцарии

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять