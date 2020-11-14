Восемь лет назад Златан Ибрагимович забил лучший гол в истории: смотрите на эту красоту

В том матче шведский форвард оформил покер, однако последний мяч был особенным

Ровно восемь лет назад шведский нападающий Златан Ибрагимович забил один из лучших голо в истории футбола. Случилось это в товарищеском матче между сборными Швеции и Англии 14 ноября 2012 года.

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Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу шведов, а Ибрагимоваич оформил покер. Но главным украшением встречи стал гол Ибры уже в компенсированное время. Форвард устремился к чужим воротам после того, как защитник по высокой дуге выбил мяч со своей половины поля. Первым к нему успел голкипер англичан Джо Харт, однако головой отбил мяч совсем недалеко. Ибрагимович не растерялся и ударом через себя с 30-ти метров отправил круглого в пустые ворота.

Неудивительно, что мяч Ибрагимовича был признан лучшим по итогам года и получил премию Пушкаша от ФИФА.

Сейчас же знаменитый швед не сбавляет оборотов. Накануне Ибрагимович в 39 лет признан лучшим игроком месяца в чемпионате Италии. Шведский форвард тянет "Милан" на вершину Серии А.

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Смотрите, как сейчас забивает Златан Ибрагимович:

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