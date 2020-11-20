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Неугомонный Ибрагимович поразил партнеров по "Милану" неожиданным подарком

20 ноября, 09:21

Елена Павлова Елена Павлова

Презенты для партнеров обошлись в среднем по 500 долларов каждый

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович осчастливил своих партнеров, только на этот раз не забитым голом. Эксцентричный форвард расщедрился и подарил футболистам "россонери" по игровой приставке PlayStation 5 в день релиза консоли. Ранее Ибрагимович назвал себя животным и показал нежное фото с "коллегой".

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Цена популярной консоли в Украине стартует от 13 500 гривен, то есть порядка 478 долларов. Хотя для игрока с зарплатой более 7 миллионов долларов такие траты явно не пробьют брешь в бюджете. Фотографии с "обновками" опубликовали сразу несколько игроков первой команды – Матео Мусаккьо, Саму Кастильехо и Рафаэль Леао, которые были в восторге.

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Напомним, что Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года, ранее за итальянскую команду он выступал с 2010-го по 2012 год. И сейчас во многом благодаря игре своего шведского ветерана "россонери" лидируют в чемпионате Италии. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, забил 9 голов и сделал 2 передачи.

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Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: AC Milan

А предпоследним клубом Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В предыдущей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан"

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