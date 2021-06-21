С пеленок – за Украину! Месячный младенец на матче нашей сборной в Бухаресте

Поболеть за команду Андрея Шевченко в матче с Австрией в Бухарест прибыли тысячи болельщиков.
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Среди них – жены наших футболистов Евгения Макаренко, Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова, а также возлюбленная Ильи Забарного.
Жены футболистов. Фото – Reuters
Однако, пожалуй, самым необычным фанатом сборной Украины стал этот малыш, которому месяц от роду. Его на стадион в Бухарест взяла с собой мама-болельщица.
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Фото мамы в маске с веночком на голове и прижатым к груди малышом опубликовал у себя в Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу.
Правда, многие в соцсетях принялись осуждать маму, которая взяла на стадион младенца.
"Не думаю, что для малыша – это полезно", "Сумасшествие", – пишут пользователи соцсетей