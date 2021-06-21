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Украина 0
Австрия 1
21 июня 45+2’
Северная Македония 0
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Россия --
Дания --
21 июня 22:00
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Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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Англия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

С пеленок – за Украину! Месячный младенец на матче нашей сборной в Бухаресте

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 19:02
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Смотрите фото самого маленького болельщика сборной Украины на матче чемпионата Европы против Австрии в Бухаресте – ему всего лишь месяц
Болельщица с месячным ребенком на матче сборной Украины
Болельщица с месячным ребенком на матче сборной Украины / Фото: Twitter

Поболеть за команду Андрея Шевченко в матче с Австрией в Бухарест прибыли тысячи болельщиков.

Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

Среди них – жены наших футболистов Евгения Макаренко, Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова, а также возлюбленная Ильи Забарного.

Жены футболистов. Фото – Reuters

Однако, пожалуй, самым необычным фанатом сборной Украины стал этот малыш, которому месяц от роду. Его на стадион в Бухарест взяла с собой мама-болельщица.

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Фото мамы в маске с веночком на голове и прижатым к груди малышом опубликовал у себя в Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу.

Правда, многие в соцсетях принялись осуждать маму, которая взяла на стадион младенца.

"Не думаю, что для малыша – это полезно", "Сумасшествие", – пишут пользователи соцсетей

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Понедельник, 21 июня
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