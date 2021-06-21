21 червня 45+4’
Україна 0
Австрія 1
21 червня 45+2’
Північна Македонія 0
Нідерланди 0
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
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Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

З пелюшок – за Україну! Місячне немовля на матчі нашої збірної в Бухаресті

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 19:02
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Дивіться фото найменшого вболівальника збірної України на матчі чемпіонату Європи проти Австрії в Бухаресті – йому всього лише місяць
Уболівальниця з дитям на матчі збірної України
Уболівальниця з дитям на матчі збірної України / Фото: Twitter

Повболівати за команду Андрія Шевченка в матчі з Австрією до Бухареста прибули тисячі вболівальників.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

Серед них – дружини наших футболістів Євгена Макаренка, Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова, а також кохана Іллі Забарного.

Дружини футболістів. Фото – Reuters

Однак, мабуть, найбільш незвичайним фанатом збірної України став цей малюк, якому місяць від народження. Його на стадіон в Бухаресті взяла з собою мама-вболівальниця.

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Фото мами в масці з віночком на голові і притиснутим до грудей малюком опублікував у себе в Twitter румунський журналіст Емануель Рошу.

Правда, багато хто в соцмережах засуджує маму, яка взяла на стадіон немовля.

"Не думаю, що для малюка – це корисно", "Божевілля", – пишуть користувачі соцмереж

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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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Понеділок, 21 червня
0:1 (45+4’)
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