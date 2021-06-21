З пелюшок – за Україну! Місячне немовля на матчі нашої збірної в Бухаресті

Дивіться фото найменшого вболівальника збірної України на матчі чемпіонату Європи проти Австрії в Бухаресті – йому всього лише місяць

Уболівальниця з дитям на матчі збірної України / Фото: Twitter

Повболівати за команду Андрія Шевченка в матчі з Австрією до Бухареста прибули тисячі вболівальників.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

Серед них – дружини наших футболістів Євгена Макаренка, Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова, а також кохана Іллі Забарного.

Дружини футболістів. Фото – Reuters

Однак, мабуть, найбільш незвичайним фанатом збірної України став цей малюк, якому місяць від народження. Його на стадіон в Бухаресті взяла з собою мама-вболівальниця.

Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід в плей-офф

Фото мами в масці з віночком на голові і притиснутим до грудей малюком опублікував у себе в Twitter румунський журналіст Емануель Рошу.

Правда, багато хто в соцмережах засуджує маму, яка взяла на стадіон немовля.