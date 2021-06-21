З пелюшок – за Україну! Місячне немовля на матчі нашої збірної в Бухаресті

Повболівати за команду Андрія Шевченка в матчі з Австрією до Бухареста прибули тисячі вболівальників.
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Серед них – дружини наших футболістів Євгена Макаренка, Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова, а також кохана Іллі Забарного.
Дружини футболістів. Фото – Reuters
Однак, мабуть, найбільш незвичайним фанатом збірної України став цей малюк, якому місяць від народження. Його на стадіон в Бухаресті взяла з собою мама-вболівальниця.
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Фото мами в масці з віночком на голові і притиснутим до грудей малюком опублікував у себе в Twitter румунський журналіст Емануель Рошу.
Правда, багато хто в соцмережах засуджує маму, яка взяла на стадіон немовля.
"Не думаю, що для малюка – це корисно", "Божевілля", – пишуть користувачі соцмереж