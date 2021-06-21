Украина – Австрия: где смотреть трансляцию и видео голов

Все о трансляциях матча Украина – Австрия на Евро-2020 на эфирных, спутниковых каналах и в интернете. Видео голов – в нашем онлайне

Болельщицы сборной Украины перед стартом матча Украина - Австрия на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сегодня – решающий матч сборной Украины на Евро! Если мы не проиграем Австрии в третьем туре группового этапа, то гарантируем себе первый в истории выход в плей-офф чемпионата Европы. Трансляция Украина – Австрия в виде мультимедийного онлайна доступна на нашем сайте, в нем будут видео-повторы голов.

Матч начнется в 19:00.

Смотреть игру Украина – Австрия в прямом эфире можно на:

Если у вас нет возможности смотреть трансляцию на ТВ, присоединяйтесь к нашему стриму поединка Украина – Австрия. Комментатор Евгений Кучин не даст заскучать! Задавайте свои вопросы, делайте прогнозы и делитесь впечатлениями.