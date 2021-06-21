21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Стрим матча Украина – Австрия. Смотрим матч Евро-2020 вместе

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
21 июня, 15:15
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Последний матч группового этапа для нашей футбольной сборной стартует в 19:00 по киевскому времени в Бухаресте. Проигрывать нельзя
Украина - Австрия
Украина - Австрия / Фото: Reuters

Сегодня подопечные Андрея Шевченко финишируют на групповом этапе чемпионата Европы. Какое место – второе или третье – займут они, определится в последней встрече. У нас продолжает онлайн Украина – Австрия. Стартовый свисток прозвучит в Бухаресте в 19:00.

Также мы проведем стрим матча Украина – Северная Македония в нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

Узнавайте, где смотреть матч Украина – Австрия.

Напомним, нашим достаточно сыграть вничью или победить с любым счетом, чтобы занять вторую строчку и впервые в истории пробиться в плей-офф. Наши сегодняшние соперники также набрали три очка, но уступают за счет меньшего количества забитых мячей. Среди украинцев голами пока что отличались только Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Если же "сине-желтые" проиграют, то займут третью позиции в группе С с тремя очками. И тогда их выход в 1/8 финала будет зависеть от результатов в других квартетах.

Мы также вели стрим матча Украина – Северная Македония.

Смотрите сюжет нашего корреспондента из столицы Румынии:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 22 июня
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